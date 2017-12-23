В каникулы не до отдыха.

С 28 декабря по 9 января международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге обслужит 1 561 рейс. Это существенно выше аналогичного показателя прошлого года (1 337).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе воздушной гавани, закончить 2017-й и начать 2018 год планируется рейсами из Москвы. Они прибудут за два часа до нового года и через два часа после боя курантов.

Самым загруженным днем станет 29 декабря: на эту дату намечено 144 рейса. В пиковые периоды сотрудники аэропорта будут обслуживать до 12 рейсов в час. В прошлом году самым сложным днем было 30 декабря, когда отправили и приняли 134 борта.

Меньше всего самолетов ожидается в первый день нового года - 67, год назад их было в полтора раза меньше (43).

Большинство рейсов (1 037) в новогодние праздники будут внутрироссийскими, особой популярностью пользуются Москва и Санкт-Петербург. При этом пассажирам будут доступны и популярные зарубежные направления: курорты Таиланда, Вьетнама, Индии, Шри-Ланки, Китая, Испании, Турции. Желающие могут отправиться в Париж, Прагу, Рим, Хельсинки или Стамбул.