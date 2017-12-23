После поста в соцсети.

Югорские следователи проводят проверку по сообщению местной жительницы о побоях, которые няня нанесла ее ребенку. Пост о происшествии женщина разместила в соцсети, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югра.

Пострадавшая от агрессивной гувернантки уже написала заявление в полицию. "Следователи Нефтеюганского межрайонного следственного отдела запросили собранные сотрудниками полиции материалы и приступили к проведению проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - уточнили в ведомстве.

Между тем, специалисты Следственного управления обратились ко всем жителям округа: "Если вы столкнулись с жестоким обращением няни с ребенком, об этом обязательно следует сообщить в правоохранительные органы, что позволит предупредить факты противоправного поведения няни в других семьях".