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В Югре открыли охоту на нянь-извергов21 декабря в 17:03

  • Текст

После поста в соцсети.

Югорские следователи проводят проверку по сообщению местной жительницы о побоях, которые няня нанесла ее ребенку. Пост о происшествии женщина разместила в соцсети, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югра.

Пострадавшая от агрессивной гувернантки уже написала заявление в полицию. "Следователи Нефтеюганского межрайонного следственного отдела запросили собранные сотрудниками полиции материалы и приступили к проведению проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - уточнили в ведомстве.

Между тем, специалисты Следственного управления обратились ко всем жителям округа: "Если вы столкнулись с жестоким обращением няни с ребенком, об этом обязательно следует сообщить в правоохранительные органы, что позволит предупредить факты противоправного поведения няни в других семьях".

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