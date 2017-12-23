Из-за сломанного унитаза.

Жительница дома №20 по улице Большакова в Екатеринбурге устроила соседям фекальную бомбардировку. Пенсионерка, уверенная, что унитаз в ее квартире сломан, справляет нужду в горшок, а затем выливает его содержимое в окно.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УК ЖКХ Октябрьского района, сначала соседи женщины пытались решить проблему испачканных окон самостоятельно, но идти на диалог пожилая екатеринбурженка отказалась. Тогда пострадавшие от атаки биологическими отходами обратились за помощью в управляющую компанию.

По словам руководителя УК Михаила Плешакова, когда договориться с нарушителями общественного спокойствия не получается, в ход идут меры законно-принудительного характера: в надзорные органы, полицию и администрацию района направляются коллективные обращения и жалобы.

Чтобы решить проблему, сотрудники управляющей компании договорились с администрацией района, что за свой счет отремонтируют в квартире систему водоотведения и заменят смесители, чтобы пенсионерка была уверена в исправности сантехники. Однако жилица вновь отказалась идти на контакт и не открывает дверь представителям УК.