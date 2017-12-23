×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловчан переведут на подземное водоснабжение21 декабря в 18:06

  • Текст

Но не всех.

Дефицит питьевой воды в уральской столице и других свердловских муниципалитетах будет решаться за счет использования подземных источников. Об этом 21 декабря 2017 года сообщил региональный министр природных ресурсов Алексей Кузнецов.

"Сегодня акцент делается на поиски подземных вод. Мы ведем работы по поиску подземных вод в Верхней Пышме, в Нижнем Тагиле - с целью замены поверхностного водозабора Черноисточинского водохранилища", - сказал глава ведомства.

По его словам, в Екатеринбурге есть 17 подземных месторождений, которые можно использовать в качестве дополнительных источников водоснабжения. Например, обнаруженный в Компрессорном источник позволит закрыть потребность в воде всего микрорайона, передает "Уралинформбюро".

"Во-первых, использование подземных источников – это перспектива, во-вторых, намного надежнее по качеству. Если взять самый загрязненный водоем и уйти на 100 метров вглубь, вода там будет как слеза. Очень достойная чистая вода", - сказал министр.

Кузнецов подчеркнул, что ресурсы питающих Екатеринбург водохранилищ – Волчихинского и Верхнемакаровского – истощаются: "По нашим подсчетам, и Волчиха, и все остальное скоро справляться с водоснабжением Екатеринбурга физически уже не смогут".

Тем не менее, вопросы с водоснабжением екатеринбуржцев пока остаются. При том, что полностью перейти на подземные источники у города пока не получится, разработка новых водохранилищ также невозможна.

"Стоимость строительства нам не позволяет говорить о том, что мы когда-то их будем строить", - отметил Алексей Кузнецов, уточнив, что возведение новых водохранилищ для питания уральской столицы планировалось в бассейне реки Чусовой, и к этой идее у экологов есть "большие вопросы".

Ранее по теме:
Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия
Облака – к расстрелу
За водой с мачете: что спасет Екатеринбург от засухи?

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

В ЖСК "Западный-1" без перемен

В ЖСК "Западный-1" без перемен

Под присмотром церкви.

Полярный приговор за взятку

Полярный приговор за взятку

Которой могло и не быть.

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Перспективы оценили чиновники и бизнесмены.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×