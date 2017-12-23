Но не всех.

Дефицит питьевой воды в уральской столице и других свердловских муниципалитетах будет решаться за счет использования подземных источников. Об этом 21 декабря 2017 года сообщил региональный министр природных ресурсов Алексей Кузнецов.

"Сегодня акцент делается на поиски подземных вод. Мы ведем работы по поиску подземных вод в Верхней Пышме, в Нижнем Тагиле - с целью замены поверхностного водозабора Черноисточинского водохранилища", - сказал глава ведомства.

По его словам, в Екатеринбурге есть 17 подземных месторождений, которые можно использовать в качестве дополнительных источников водоснабжения. Например, обнаруженный в Компрессорном источник позволит закрыть потребность в воде всего микрорайона, передает "Уралинформбюро".

"Во-первых, использование подземных источников – это перспектива, во-вторых, намного надежнее по качеству. Если взять самый загрязненный водоем и уйти на 100 метров вглубь, вода там будет как слеза. Очень достойная чистая вода", - сказал министр.

Кузнецов подчеркнул, что ресурсы питающих Екатеринбург водохранилищ – Волчихинского и Верхнемакаровского – истощаются: "По нашим подсчетам, и Волчиха, и все остальное скоро справляться с водоснабжением Екатеринбурга физически уже не смогут".

Тем не менее, вопросы с водоснабжением екатеринбуржцев пока остаются. При том, что полностью перейти на подземные источники у города пока не получится, разработка новых водохранилищ также невозможна.

"Стоимость строительства нам не позволяет говорить о том, что мы когда-то их будем строить", - отметил Алексей Кузнецов, уточнив, что возведение новых водохранилищ для питания уральской столицы планировалось в бассейне реки Чусовой, и к этой идее у экологов есть "большие вопросы".

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