Чиновников хотят обязать ее ликвидировать.

Свалка на Химмаше в Екатеринбурге, которая горела и отравляла воздух почти неделю, долгое время была бесхозной. Об этом 21 декабря 2017 года сообщила свердловский природоохранный прокурор Лариса Ларина.

Поскольку отношения с предыдущим арендатором были расторгнуты 2 года назад, надзорное ведомство намерено возложить обязанность по ликвидации несанкционированного объекта на чиновников - соответствующий иск направлен в суд. Ответчиками выступают администрации Екатеринбурга, Чкаловского района и МУГИСО, передает корреспондент "Уралинформбюро".

Ларина отметила, что за 2 года в прокуратуру не поступало сообщений о несанкционированной свалке на Химмаше. О ней не было известно до тех пор, пока она не загорелась. Надзорное ведомство намерено проверить деятельность МУПа "Служба заказчика", контролирующего данную территорию.

Что касается непосредственно пожара, то рассматриваются две версии его возникновения: неосторожное обращение с огнем и самовозгорание. Стоит напомнить, незаконная свалка на улице Черхняховского загорелась 14 декабря, потушить ее удалось только 19 декабря. Площадь возгорания составила порядка 1000 квадратных метров.

Кроме того, сегодня решается вопрос со вторым аналогичным объектом на Химмаше. Как сообщила природоохранный прокурор, свалка находится на земельном участке, используемом ООО "Комплекттехмаркет". В настоящее время готовится проект рекультивации земельного участка.

По данным областной прокуратуры, на конец 2016 года на Среднем Урале в объектах размещения отходов и на территории хозяйствующих субъектов накоплено 9,3 миллиарда тонн отходов, что на 80 миллионов тонн больше, чем годом ранее. 150 миллионов тонн находятся на бесхозяйных свалках. При этом темпы по утилизации снижаются – в 2016 году отходов утилизировано на 1,7% меньше, чем в 2015 году.

"Таким образом, свыше 55% всех образуемых в регионе отходов размещаются на территории области, создавая высокий потенциал негативного антропогенного воздействия на окружающую среду", - отметил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков.

В надзорном ведомстве подчеркивают, что в регионе не развивается отраслевая промышленность по переработке отходов и вторичных материальных ресурсов, а также отсутствуют какие-либо властные инициативы по внедрению раздельного сбора отходов, централизованного приема и обезвреживания отходов 1–2 классов опасности, не представляющих коммерческой ценности.

"Помимо этого, проведенный анализ показал, что в регионе не развиты эффективные технологии переработки и утилизации отходов. В результате, объемы накопленного экологического вреда ежегодно увеличиваются. На текущий момент единственным действующим полноценным объектом этой отрасли в центральной части региона является полигон "Северный" ЕМУП "Спецавтобаза" в городском округе Верхняя Пышма", - сообщил Курьяков, отметив, что данные обстоятельства способствуют повсеместному неконтролируемому образованию свалок.

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