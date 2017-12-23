Как негативный пример.

Городской округ Ивдель и отравленные реки Ивдель, Тальтия, Черная не выходят из информационной повестки Среднего Урала. Вопрос, посвященный загрязнению севера области, стал одним из самых обсуждаемых на прошедшем 21 декабря 2017 года Втором открытом форуме региональной прокуратуры, передает корреспондент "Уралинформбюро".

Как сообщил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков, по поручению заместителя Генпрокурора РФ Юрия Пономарева была проведена проверка фактов загрязнения ивдельских водоемов. Специалисты выявили нарушения природоохранного законодательства, а именно – превышение максимальных показателей вредных веществ в воде.

"Мы определили два основных блока мероприятий. Во-первых, прекратить загрязнение рек, то есть устранить источник загрязнения. Во-вторых, организовать надлежащее водоснабжение населенных пунктов, в первую очередь, Ивделя, чтобы та вода, которая поступает из реки, была чистая. У каждого из вопросов разные решения", - уточнил Курьяков.

По его словам, предприятие "Святогор", причастное к загрязнению воды, заняло достаточно конструктивную позицию. Определено финансирование и план мероприятий, направленных на устранение экологических нарушений.

"По результатам совещания (прошедшего 14 декабря в областной прокуратуре по поручению Ю. Пономарева – прим. ред.) поставлен срок – месяц – для разработки и предварительной реализации мероприятий. Каждую неделю к нам поступает информация от органов муниципальной власти о том, какая работа проводится. Это делается не для того, чтобы наказать виновных и забыть об этом. Стоит задача устранить загрязнение, а потому ситуация оставлена не будет. Надо понимать, сейчас зима, и если каких-то отравляющих веществ выявлено не было, не факт, что их не будет в апреле и мае. Весь следующий год, до того момента, как нам не скажут в лаборатории, что вода приведена в соответствие, этот вопрос не будет выпущен из-под контроля", - сообщил начальник управления по надзору.

Старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов по защите интересов государства и общества областной прокуратуры Оксана Ситникова добавила, что Ивдельским ГО совместно со "Святогором" намечено проведение мероприятий, касающихся реконструкции водозабора и установки дополнительных фильтров.

"По состоянию на 2018 год "Святогором" ориентировочно запланировано порядка 440 миллионов рублей для того, чтобы принять меры, направленные на предотвращение последующих стоков (разработку специальной программы рекультивации для Шемурского месторождения - прим. ред.). Проводится работа по заключению договора с научно-исследовательским институтом, который разработает проект для установления полного комплекса причин", - отметила Ситникова.

Она также добавила, что повторные исследования воды эффективнее провести в весенне-летний период, когда начнется процесс таяния.

"По протоколам совещания на "Святогор" возложена обязанность проведения мероприятий по восстановлению природной среды пострадавших рек. Если будет информация, что пострадали несколько рек, мы будем контролировать их состояние. На момент проверки была информация, что основное негативное воздействие на себя приняла Тальтия. Ивдель – уже последствие того, что случилось с Тальтией", - сообщила специалист.

Изменение цвета питьевой реки Ивдель жители города заметили еще в прошлом году. Независимая экспертиза воды, проведенная инициативными горожанами, показала значительное превышение вредных веществ в реках Ивдель, Тальтия и Черная (последние две – притоки Ивделя).

Долгое время власти города отрицали наличие проблем с водой, однако осенью этого года, наконец, признали их под напором общественности и СМИ.

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