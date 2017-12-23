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В США создали мужской гель-контрацептив21 декабря в 19:02

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Его нужно втирать в... предплечья.

Исследователи в США готовы к тестированию мужского контрацептива в виде геля. Весной 2018 года к опытному применению препарата приступят 400 человек из разных стран, пишет MIT Technology Review.

Гель содержит синтетические гормоны прогестин и тестостерон. Первый блокирует выработку тестостерона, необходимого для нормального производства мужских половых клеток, второй позволяет предолеть возникающий гормональный дисбаланс.

Чтобы достичь желаемого эффекта, препарат, действие которого длится 72 часа, нужно ежедневно втирать в предплечья. Главное - не пропускать процедуру.

Ученые считают, что подобная разработка позволит мужчинам самостоятельно контролировать деторождение, а не получать "сюрпризы" в пеленках, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что на сегодня самыми распространенными средствами мужской контрацепции остаются презервативы и вазэктомия.

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