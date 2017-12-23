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Небо Екатеринбурга расцветил ЭКСПО-фейерверк21 декабря в 19:59

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В честь открытия офиса заявочного комитета.

21 декабря 2017 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал старт работе представительства заявочного комитета ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. На церемонии открытия присутствовали спикер регионального Заксобрания Людмила Бабушкина, глава горадминистрации Александр Якоб и генеральный директор АНО "Заявочный комитет "ЭКСПО-2025" Светлана Сагайдак.

Основная задача сотрудников офиса - подготовка к визиту инспекционной комиссии Международного бюро выставок весной 2018 года. Также в их обязанности входит работа по продвижению российской заявки на региональном уровне, выстраивание отношений с общественниками, предпринимателями и органами власти региона, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Среднего Урала.

"Для Свердловской области проведение выставки в Екатеринбурге станет катализатором экономических и социальных процессов. Мы не просто приблизим будущее, мы создадим его. Все лучшее, что есть в мире, мы применим при строительстве уникального ЭКСПО-парка. Современная инфраструктура и логистика, умные технологии и новое качество жизни – все это станет главным наследием выставки и будет служить людям", - убежден глава региона.

Е.Куйвашев уверен, что победа в борьбе за право проведения ЭКСПО позволит превратить Екатеринбург в город будущего. Воплощать эту мечту свердловчан через 7 лет предстоит сегодняшним школьникам и студентам.

"У Екатеринбурга есть все основания для того, чтобы выйти вперед в гонке за право проведения Всемирной универсальной выставки. Наш регион имеет удачное географическое положение, у нас есть современный аэропорт-хаб и огромный опыт проведения международных мероприятий. И у нас есть самое главное - уверенность в том, что эту победить должны именно мы", - отметила спикер свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина.

Сити-менеджер Александр Якоб призвал горожан быть активными в продвижении ЭКСПО-заявки.

После официальной части всех присутствующих ждал концерт рэпера Мота. По его окончании небо над акваторией городского пруда расцветил яркий фейерверк.

Город, где пройдет ЭКСПО-2025, назовут в ноябре 2018 года, после голосования на сессии Генассамблеи Международного бюро выставок. Помимо Екатеринбурга на проведение выставки претендуют Париж (Франция), Осака (Япония) и Баку (Азербайджан).

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