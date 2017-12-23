Небо Екатеринбурга расцветил ЭКСПО-фейерверк21 декабря в 19:59
- Текст
В честь открытия офиса заявочного комитета.
21 декабря 2017 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал старт работе представительства заявочного комитета ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. На церемонии открытия присутствовали спикер регионального Заксобрания Людмила Бабушкина, глава горадминистрации Александр Якоб и генеральный директор АНО "Заявочный комитет "ЭКСПО-2025" Светлана Сагайдак.
Основная задача сотрудников офиса - подготовка к визиту инспекционной комиссии Международного бюро выставок весной 2018 года. Также в их обязанности входит работа по продвижению российской заявки на региональном уровне, выстраивание отношений с общественниками, предпринимателями и органами власти региона, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Среднего Урала.
"Для Свердловской области проведение выставки в Екатеринбурге станет катализатором экономических и социальных процессов. Мы не просто приблизим будущее, мы создадим его. Все лучшее, что есть в мире, мы применим при строительстве уникального ЭКСПО-парка. Современная инфраструктура и логистика, умные технологии и новое качество жизни – все это станет главным наследием выставки и будет служить людям", - убежден глава региона.
Е.Куйвашев уверен, что победа в борьбе за право проведения ЭКСПО позволит превратить Екатеринбург в город будущего. Воплощать эту мечту свердловчан через 7 лет предстоит сегодняшним школьникам и студентам.
"У Екатеринбурга есть все основания для того, чтобы выйти вперед в гонке за право проведения Всемирной универсальной выставки. Наш регион имеет удачное географическое положение, у нас есть современный аэропорт-хаб и огромный опыт проведения международных мероприятий. И у нас есть самое главное - уверенность в том, что эту победить должны именно мы", - отметила спикер свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина.
Сити-менеджер Александр Якоб призвал горожан быть активными в продвижении ЭКСПО-заявки.
После официальной части всех присутствующих ждал концерт рэпера Мота. По его окончании небо над акваторией городского пруда расцветил яркий фейерверк.
Город, где пройдет ЭКСПО-2025, назовут в ноябре 2018 года, после голосования на сессии Генассамблеи Международного бюро выставок. Помимо Екатеринбурга на проведение выставки претендуют Париж (Франция), Осака (Япония) и Баку (Азербайджан).
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
22 декабря в 19:03
30 тысяч свердловчан из-за долгов останутся без праздника
За границей.22 декабря в 18:50
"Екатеринбург Арена" попадет в блокаду на время ЧМ-2018
Транспортную.22 декабря в 18:24
В Москве разгоняют стачку против "Платона"
На Урале пока спокойно.22 декабря в 18:16
В ЖСК "Западный-1" без перемен
Под присмотром церкви.22 декабря в 18:06
Тюменский застройщик заплатил 600 тысяч за падение мужчины с 10 этажа
При строительстве были допущены нарушения.22 декабря в 18:01
Дизтопливо Антипинского НПЗ признали лучшим
В Тюменской области.22 декабря в 17:55
В Екатеринбурге компания-банкрот выплатила 15 миллионов зарплаты
290 сотрудникам.22 декабря в 17:53
Пермский Дом ребенка доверили главврачу ДКБ №13
Реорганизация началась?22 декабря в 17:32
Екатеринбургский застройщик уперся в охранную зону
Газопровода.22 декабря в 17:19
Собутыльников из Югры лишили свободы за "новогоднее" убийство
Они устроили жестокую расправу над коллегой.22 декабря в 17:07
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".22 декабря в 16:57
Стало известно число живущих за чертой бедности россиян
Доход которых ниже прожиточного минимума.22 декабря в 16:37
Свердловским строителям работодатель нальет воды
Под контролем минстроя.22 декабря в 16:31
Зэки из ИК-12 сделали необычный подарок юным тагильчанам
По просьбе чиновников.22 декабря в 16:13
На Среднем Урале 29 декабря суд вынесет приговор владельцам псов-убийц
Прокуратура запросила ограничение свободы.
Ещё в сюжете «EXPO-2025»
Главные новости
- 22 декабря в 18:50"Екатеринбург Арена" попадет в блокаду на время ЧМ-2018
- 22 декабря в 18:16В ЖСК "Западный-1" без перемен
- 22 декабря в 17:53Пермский Дом ребенка доверили главврачу ДКБ №13
- 22 декабря в 14:59У свердловского минздрава - новый глава
- 22 декабря в 12:45С Михаила Шилиманова взыщут 66 миллионов рублей
Аналитика
В ЖСК "Западный-1" без перемен
Под присмотром церкви.
Полярный приговор за взятку
Которой могло и не быть.
Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?
Перспективы оценили чиновники и бизнесмены.