И пройдет небольшой снег.

Предстоящие выходные в Свердловской области будут морозными. Как сообщили "Уралинформбюро" в Уральском гидрометцентре, 23 декабря столбик термометра опустится до минус 9 градусов днем и минус 14 – ночью. 24 декабря станет еще холоднее – минус 11 градусов днем и минус 16 – ночью. В Екатеринбурге погода отличаться не будет.

Кроме того, местами ожидается небольшой снег, на дорогах - гололедица.

Стоит напомнить, что на всей территории Свердловской области действует предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) первой степени опасности. Синоптики продлили его до 20.00 23 декабря.