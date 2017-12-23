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Сверловский главк МЧС наказали за срыв ввода новой пожарной части в Екатеринбурге22 декабря в 11:48

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Строить надо быстрее.

В Екатеринбурге затягиваются сроки сдачи новой пожарной части №3 на Радищева, 47а. Введение в эксплуатацию было намечено на ноябрь 2017 года, однако наружные строительные работы продолжаются до сих пор и могут завершиться лишь в январе.

"Работы по реконструкции объекта завершены. 14 декабря 2017 года департаментом архитектурно-строительного надзора Свердловской области проведена итоговая проверка объекта, по результатам которой были выявлены замечания. В настоящее время подрядной организацией ведется устранение выявленных замечаний, после чего объект будет принят в эксплуатацию. Пожарная часть №3 начнет функционировать в январе 2018 года", - сообщили в региональном ГУ МЧС в ответ на запрос "Уралинформбюро".

Решение о возведении нового здания пожарной части, примыкающего к штаб-квартире свердловского МЧС, было принято летом 2016 года. Прежняя постройка была возведена в середине прошлого века. За несколько десятилетий обветшали несущие конструкции, деревянные перекрытия, крыша, фундамент.

По сведениям инсайдеров "Уралинформбюро", срыв своевременного ввода объекта в строй обернулся для заказчика штрафом со многими нулями.

Ранее по теме:
В Екатеринбурге заново отстроят пожарную часть на Радищева

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