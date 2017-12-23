В морозный день.

Позади остался день зимнего солнцестояния 21 декабря. Дальше будет если не легче, то светлее точно. День будет расти, впрочем, и мороз тоже. "Солнцеворот" всегда был значимым событием для наших предков. Настолько значимым, что традиции этого праздника глубоко вошли в культуру. Разглядеть древние корни поможет тест "Уралинформбюро".

Анна ВАСИЛЬЧЕНКО