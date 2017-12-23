Челябинские дольщики пикетируют консульство США в Екатеринбурге22 декабря в 10:53
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Застройщик прячется от них в Штатах.
22 декабря дольщики челябинского ЖК "Яркая жизнь" вышли на одиночные пикеты возле консульства США в Екатеринбурге. Они просят помочь вернуть в Россию застройщика жилого комплекса Антона Дудина, который уже два года не может сдать обещанные квартиры, передает "Уралинформбюро".
По словам одного из участников пикета Андрея Уткина, от действий застройщика, сбежавшего в США, пострадали 300 семей. Все они купили квартиры в четырех домах "Яркой жизни". Нового жилья люди ждут уже два года, сейчас стройка находится на стадии заморозки. Уткин отметил, что многие дольщики вынуждены не только выплачивать ипотеку, но и тратиться на аренду жилья.
"Мы обращались во все инстанции в Челябинске, даже писали Путину, но получали лишь стандартные отписки. Мы никому не нужны. Надеемся, что нам удастся вернуть застройщика из Америки. Здесь у него два варианта: достроить наши дома или сесть", – заявил Уткин корреспонденту "Уралинформбюро".
Стоит отметить, что по заявлениям дольщиков "Яркой жизни" в Челябинске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Все четыре дома в проблемного жилом комплексе строили разные компании, две из которых контролировал Антон Дудин, а остальные – Григорий Чурбаков. Следствие пыталось задержать Чурбакова, но Курчатовский райсуд оставил его на свободе.
12 декабря обманутые дольщики выходили на одиночные пикеты к правительственным зданиям в Челябинске.
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