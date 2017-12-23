В столовой.

Ученики школы №53 в Екатеринбурге нашли в своем обеде червей. Эту информацию сейчас проверяет управление Роспотребнадзора по Свердловской области, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

Информация поступила от мамы одного из школьников. Детям в обмен на блюдо с червяком сотрудники столовой предложили булочку и попросили никому не рассказывать. Получить оперативный комментарий в школе не удалось – директор на совещании в районном управлении образования.