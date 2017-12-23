Без хозяина.

Жители Нижнего Тагила заметили на улицах города верблюда. Вечером 21 декабря экзотическое животное бежало со стороны частного сектора. Оно перебежало проезжую часть и двинулось по обочине, сообщает местное информационное агентство "Между строк". Верблюд был один – без хозяина. Сообщений о пропавшем животном в нижнетагильское управление МВД не поступало.

Верблюды для Урала не редкость. Они "работают" около зоопарков и цирков. Местные жители держат горбатых наравне с лошадьми. Поэтому кораблей пустыни можно часто увидеть на улицах Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Челябинска. Но обычно животные не гуляют сами по себе, напоминает "Уралинформбюро".