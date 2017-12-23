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Эксперты назвали Екатеринбург "богатым и независимым"22 декабря в 12:20

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А Ханты-Мансийск - "зависимым и богатым".

Екатеринбург, Пермь и Тюмень названы в числе "богатых и самодостаточных" столиц российских регионов. Рейтинг составило консалтинговое бюро "Стрелка", специалисты которого проанализировали доходы и расходы центров субъектов страны. Результаты исследования публикует РБК.

Аналитики разделили региональные столицы на четыре группы: "бедные и зависимые", "бедные и независимые", "богатые и зависимые" и "богатые и независимые". Они оценивали уровень доходов на душу населения, а также долю и динамику безвозмездных поступлений в бюджет, передает "Уралинформбюро".

"Богатыми и несамостоятельными" эксперты сочли Салехард, Ханты-Мансийск и Челябинск. При этом столицы Югры и Ямала названы также в списке городов-лидеров по расходам на душу населения.

Курган попал в число "бедных и зависимых".

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