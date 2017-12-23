Школы в Свердловской области построят на деньги бизнеса22 декабря в 12:48
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Определены "пилоты".
В четырех свердловских муниципалитетах построят общеобразовательные школы на условиях государственно-частного партнерства. Соответствующее решение было принято по итогам заседания профильной рабочей группы под руководством первого вице-губернатора области Алексея Орлова, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.
Пилотные проекты будут реализованы в Арамиле, Первоуральске, Березовском и Краснотурьинске. Школы построят на частные инвестиции, возврат которых будет осуществляться после ввода объектов в эксплуатацию. Такой подход дает возможность строить большее количество школ в рамках одного бюджетного периода.
Подобные механизмы уже применяются на Среднем Урале. Так, в Каменске-Уральском заключено концессионное соглашение по реконструкции частного детсада "Чудесный остров" на 60 мест.
"На сегодняшний день уже есть финансово-экономические параметры проектов на условиях ГЧП для Арамиля, Первоуральска и Березовского, подготовлена проектно-сметная документация, определены земельные участки. Прошли рабочие встречи, в том числе в администрации Екатеринбурга. В этой работе очень важно учитывать мнение органов местного самоуправления. Также выявлена заинтересованность потенциальных инвесторов в реализации проектов строительства общеобразовательных школ", – сообщил Алексей Орлов.
Региональный министр инвестиций и развития Виктория Казакова уточнила, что подготовлена дорожная карта, где прописаны необходимые шаги для старта нового проекта. Уже в начале 2018 года будут подготовлены инвестиционные предложения о проектах строительства зданий общеобразовательных организаций в целях привлечения потенциальных инвесторов.
Рабочая группа по вопросам строительства зданий школ с применением механизмов государственно-частного партнерства была создана по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Такая необходимость продиктована, в том числе, поручением президента РФ Владимира Путина к 2025 году перевести всех школьников на учебу в первую смену.
В Свердловской области прогнозная потребность в новых местах в школах, которая позволит обеспечить должные условия обучения, составляет почти 174 тысячи. Из них более 100 тысяч учебных мест планируется ввести за счет строительства новых школ, что требует около 100 миллиардов рублей инвестиций.
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