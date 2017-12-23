Отметили и сотрудников.

Екатеринбургскому зоопарку и его сотрудникам вручили дипломы и грамоты Законодательного Собрания Свердловской области. Церемонию награждения провел депутат Евгений Зяблицев.

Так, почетный диплом ЗакСо муниципальному учреждению культуры "Екатеринбургский зоопарк" он вручил руководителю зоосада Светлане Прилепиной. Благодарственными письмами были награждены главный "айболит" зоопарка Татьяна Кандыкова, ответственная за кормление животных Татьяна Мерзлякова и главный по всем техническим и хозяйственным вопросам Андрей Павлов.

Кроме того, почетную грамоту Евгений Зяблицев вручил инженеру-проектировщику Александру Лукьяненко. Награда дает право на получение звания "Ветеран труда Свердловской области" и получение ежемесячной доплаты в размере 805 рублей.

"Появились новые вольеры, стало удобнее рассматривать интересных и редких животных. Чувствуется, что люди здесь работают и с любовью к братьям нашим меньшим, и с заботой о посетителях. Я считаю, что такая работа обязательно должна быть отмечена", - сообщил "Уралинформбюро" депутат Заксобрания региона Евгений Зяблицев.



"Городской зоопарк сотрудничает с "Зяблицев-Фондом". Мы совместно организуем бесплатные для школьников экскурсии. Наши ближайшие планы это поход в зоопарк для учащихся гимназии №13 и школы №62. А совсем недавно на контактное занятие с прирученными животными пришли ребята из коррекционной школы №3 Кировского района", - добавил народный избранник.