По версии "Уралинформбюро".

1. На страже порядка

В Вифлееме больше недели идут вооруженные столкновения между военными и протестующими. Навести порядок в городе взялась неизвестная женщина преклонного возраста. Несмотря на летящие камни и звуки выстрелов, бабушка бесстрашно подходит к представителям обеих сторон. Протестующих она пытается вразумить, хватает за руки и не дает замахнуться. Военные явно пытаются увезти женщину с линии огня, но эта "молодежь" не указ отважной хранительнице порядка. Ее ли это заслуга, но в конце ролика противники режима расходятся.

2. "Титанику" 20 лет

Два десятилетия не одно поколение зрителей с болью в сердце и слезами на глазах следят за трагической судьбой Джека и Роуз. Фильм Джеймса Кэмерона "Титаник" празднует юбилей. Все это время поклонники спорят, мог ли спастись главный герой. Недавно режиссер поставил окончательную точку: "Это фильм о любви и утрате. Джек должен был умереть так или иначе". Кажется, пора пересмотреть.

3. Хор мальчиков с перчинкой

Датский музыкант и комик Клаус Пильгор ведет видеоблог под псевдонимом Chili Klaus. В своих роликах он заставляет людей есть очень жгучие перцы. Героями нового видео стали участники хора мальчиков Herning Boys Choir. Хористы съели "перец-привидение", один из самых жгучих перцев в мире, после чего продолжили петь. Судя по выражению лиц детей, давалось им это нелегко. Строй голосов заметно поредел. Пение "обогатилось" кашлем, слезами и гримасами. Но юные артисты дотянули до финальной ноты и бросились за водой.

4. Владивосток 2000

Новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей идут в народ с большим трудом. Из-за непривычного вида россияне в них сомневаются, а в магазинах берут с подозрением. Чтобы побороть предубеждение, Центробанк выпустил специальную рекламу. Новые купюры решили связать с близким и понятным. Например, с песней группы Мумий Тролль "Владивосток 2000", которая звучит каждый раз, когда купюрой расплачиваются. А 200 рублей с изображением Севастополя "запускают" крик чаек.

Для внушительности в ролике снялась сама глава Банка России Эльвира Набиуллина.

5. Позвони на попугая

Попугаю Лаки из Лос-Анджелеса приходится сражаться за внимание своего хозяина. Главный конкурент - iPhone. Хитрая птица научилась идеально подражать стандартному рингтону смартфона. Этот же звук попугай издает, когда хозяин собирается на прогулку. Так Лаки хочет задержать своего человека дома.