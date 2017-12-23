За год.

В лесах Свердловской области за 2017 год ликвидировано 140 несанкционированных свалок. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департаменте информационной политики региона.

Уборка лесов проводилась в субботники сотрудниками лесничеств и уральской авиабазы с привлечением добровольцев. Также к борьбе с незаконными свалками, зафиксированными на переданных в аренду лесных участках, привлекались арендаторы.

Всего на территории области было выявлено 450 незаконных свалок, уточнили в региональном департаменте лесного хозяйства и лесничества.

Стоит отметить, что ежегодно на территории Среднего Урала образуется порядка 1,6 миллиона тонн твердых коммунальных отходов (ТКО), отравляющих воздух, почву и реки. На 1 июля 2018 года в области назначен старт "мусорной" реформы. Ожидается, что заработают 3 региональных оператора, которые не просто возьмут на контроль существующие свалки и полигоны, но и избавят от них Средний Урал.

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