×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


140 незаконных свалок ликвидировали в свердловских лесах22 декабря в 13:24

  • Текст

За год.

В лесах Свердловской области за 2017 год ликвидировано 140 несанкционированных свалок. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департаменте информационной политики региона.

Уборка лесов проводилась в субботники сотрудниками лесничеств и уральской авиабазы с привлечением добровольцев. Также к борьбе с незаконными свалками, зафиксированными на переданных в аренду лесных участках, привлекались арендаторы.

Всего на территории области было выявлено 450 незаконных свалок, уточнили в региональном департаменте лесного хозяйства и лесничества.

Стоит отметить, что ежегодно на территории Среднего Урала образуется порядка 1,6 миллиона тонн твердых коммунальных отходов (ТКО), отравляющих воздух, почву и реки. На 1 июля 2018 года в области назначен старт "мусорной" реформы. Ожидается, что заработают 3 региональных оператора, которые не просто возьмут на контроль существующие свалки и полигоны, но и избавят от них Средний Урал.

Ранее по теме:
Мэрия Екатеринбурга ответит в суде за горевшую на Химмаше свалку
Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

В ЖСК "Западный-1" без перемен

В ЖСК "Западный-1" без перемен

Под присмотром церкви.

Полярный приговор за взятку

Полярный приговор за взятку

Которой могло и не быть.

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Перспективы оценили чиновники и бизнесмены.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×