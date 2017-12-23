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В Екатеринбурге появится новый способ записать ребенка в первый класс22 декабря в 13:48

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И изменится старый.

У жителей Екатеринбурга появиться новый способ подать заявление в первый класс. В предыдущие годы это можно было сделать через портал госуслуг, непосредственно в школах и в девяти муниципальных МФЦ. В 2018 году документы можно будет подать и в областных многофункциональных центрах. Их в городе 16. Об этом журналистам сообщила глава горобраза Екатерина Сибирцева.

Запись через портал госуслуг изменится. Теперь нельзя будет создать черновик заявления. Именно черновики, созданные в нескольких вариантах на разных устройствах, существенно нагружали портал в первые минуты с открытия записи. Об этом "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе "Ростелекома". Также больше не нужно будет прикладывать сканы документов. Не требуется теперь и вводить адрес прописки – эта информация будет подгружаться автоматически из личного кабинета пользователя портала. Но данные можно будет скорректировать.

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