С профессиональным праздником.

22 декабря, в день энергетика, с поздравлением к коллегам обратился генеральный директор филиала ПАО "ФСК ЕЭС" – МЭС Западной Сибири Алексей Мальцев. Он отметил символичность праздника, который приходится на один из самых коротких световых дней в году, когда потребность в свете и тепле особенно ощутима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

"Нашим специалистам по плечу решение технических головоломок самого сложного уровня. Их ответственность, преданность делу и профессионализм обеспечивают выполнение планов текущего года, надежность энергоснабжения, бесперебойную работу энергосистемы", – заявил генеральный директор Магистральных электрических сетей Западной Сибири.

По словам Мальцева, показатели надежности МЭС Западной Сибири улучшаются с каждым годом, и это весомый повод для гордости.

"От имени коллектива Магистральных электрических сетей Западной Сибири и от себя лично поздравляю всех коллег с профессиональным праздником – Днем энергетика! Пусть частицы тепла и света, которые вложены в надежное функционирование энергосистемы Западной Сибири, вернутся к вам и вашим семьям добром, достатком и любовью", – обратился Алексей Мальцев к работникам энергетической сферы.