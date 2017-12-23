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Минздрав Южного Урала прогнозирует "новогодний" дефицит крови22 декабря в 14:37

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И созывает доноров.

Минздрав Челябинской области выступил с обращениям к жителям региона активнее пополнять банк крови. По данным пресс-службы ведомства, в новогодние каникулы увеличивается потребность в крови из-за роста количества экстренных больных, передает "Уралинформбюро".

"Пополнить региональный банк крови можно кровью любой группы и, особенно, резус-отрицательной. Сделать это можно и в рабочие, и в праздничные дни, – рассказала заместитель главного врача областной станции переливания крови Наталья Кисняшкина. – В последнюю неделю уходящего года донорские акции пройдут в Коркино, в Кунашакском, Красноармейском и Увельском районах. После Нового года ЧОСПК будет работать 3, 4 и 5 января 2018 года".

Прием доноров 3 января пройдет в отделениях Челябинской областной станции переливания крови в Копейске, Магнитогорске, Миассе, Златоусте, Сатке, Южноуральске. В Челябинске доноров будут принимать на улице Воровского, 68.

Стоит напомнить, донорами могут стать южноуральцы старше 18 лет.

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