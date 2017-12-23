Эксперты определили любимый автомобиль жителей Екатеринбурга22 декабря в 16:01
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Его покупают чаще остальных.
Самым популярным автомобилем в Екатеринбурге за 11 месяцев 2017 года стал KIA Rio. За отчетный период в мегаполисе появилось 1169 новых седанов и хетчбеков этой модели - на 25% больше, чем за такой же период 2016-го.
ТОП-10 авторынка уральской столицы составили аналитики "Автостата". В список вошли Hyundai Solaris (1030 штук), LADA Granta (864 штуки) LADA Vesta (698 штук), Volkswagen Polo (775 штук), Hyundai Creta (601штука), Renault Duster (591 штука), Skoda Rapid (541 штука), Renault Kaptur (540 штук) и Toyota RAV4 (527 штук), передает "Уралинформбюро".
В столице Урала за 11 месяцев 2017 года было реализовано 18 177 новых легковых автомобилей, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С такими показателями Екатеринбург занимает четвертую позицию среди городов России по размеру рынка новых автомобилей.
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