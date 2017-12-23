Аналогично процедуре в аэропортах.

Меры безопасности на транспортных коммуникациях в Свердловской области будут усилены в преддверии чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом 22 декабря сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УТ МВД России по УрФО Геннадий Пашков, передает "Уралинформбюро".

По его словам, пассажиров поездов к ЧМ-2018 будут досматривать по такой же процедуре, как в аэропортах. Кроме того, на железнодорожном вокзале уральской столицы создаются зоны безопасности, например, установлены новые ограждения.

В преддверии Нового года меры по обеспечению безопасности на Среднем Урале также будут усилены. Геннадий Пашков подчеркнул, что число сотрудников, отвечающих за безопасность на транспорте, увеличится на 1,5 тысячи человек.