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В "футбольном" Екатеринбурге пассажиров поездов ждут усиленные проверки22 декабря в 15:47

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Аналогично процедуре в аэропортах.

Меры безопасности на транспортных коммуникациях в Свердловской области будут усилены в преддверии чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом 22 декабря сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УТ МВД России по УрФО Геннадий Пашков, передает "Уралинформбюро".

По его словам, пассажиров поездов к ЧМ-2018 будут досматривать по такой же процедуре, как в аэропортах. Кроме того, на железнодорожном вокзале уральской столицы создаются зоны безопасности, например, установлены новые ограждения.

В преддверии Нового года меры по обеспечению безопасности на Среднем Урале также будут усилены. Геннадий Пашков подчеркнул, что число сотрудников, отвечающих за безопасность на транспорте, увеличится на 1,5 тысячи человек.

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