×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Зэки из ИК-12 сделали необычный подарок юным тагильчанам22 декабря в 16:31

  • Текст

По просьбе чиновников.

Осужденные, отбывающие наказание в ИК-12, сделали детскую горку для юных тагильчан, которая будет установлена рядом с дворцом культуры Тагилстроевского района города.

С просьбой соорудить горку для снежного городка в исправительную колонию обратились представители районной администрации. "Руководство учреждения пошло навстречу, и силами столярной мастерской была сделана горка по предоставленным эскизам", - рассказал "Уралинформбюро" начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко.

Он также добавил, что на производственных площадях ИК-12 в этом году планируют выпустить изделия на сумму 1 миллиард рублей, что является рекордным показателем для пенитенциарных учреждений России. Заключенные делают элементы для железнодорожных вагонов, изделия из металла, дерева, сувениры, сейфы и товары народного потребления.

Фото: пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

В ЖСК "Западный-1" без перемен

В ЖСК "Западный-1" без перемен

Под присмотром церкви.

Полярный приговор за взятку

Полярный приговор за взятку

Которой могло и не быть.

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Перспективы оценили чиновники и бизнесмены.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×