По просьбе чиновников.

Осужденные, отбывающие наказание в ИК-12, сделали детскую горку для юных тагильчан, которая будет установлена рядом с дворцом культуры Тагилстроевского района города.

С просьбой соорудить горку для снежного городка в исправительную колонию обратились представители районной администрации. "Руководство учреждения пошло навстречу, и силами столярной мастерской была сделана горка по предоставленным эскизам", - рассказал "Уралинформбюро" начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко.

Он также добавил, что на производственных площадях ИК-12 в этом году планируют выпустить изделия на сумму 1 миллиард рублей, что является рекордным показателем для пенитенциарных учреждений России. Заключенные делают элементы для железнодорожных вагонов, изделия из металла, дерева, сувениры, сейфы и товары народного потребления.

Фото: пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области