Доход которых ниже прожиточного минимума.

Свыше 20 миллионов россиян живут за чертой бедности. Об этом, выступая 22 декабря 2017 года на XVII съезде партии "Единая Россия", заявила глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова.

"Количество граждан, которые сегодня находятся за чертой бедности, - это 20,3 миллиона человек", - сообщила Голикова, обратив внимание на высокие темпы снижения доходов населения, передает "Уралинформбюро".

Ранее эксперты консалтингового бюро "Стрелка" проанализировали доходы и расходы субъектов России и включили Екатеринбург, Пермь и Тюмень в число "богатых и самодостаточных" столиц российских регионов.

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