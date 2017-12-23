При строительстве были допущены нарушения.

Суд взыскал с ОАО "Жилищная социальная ипотека - Тюмень" более 600 тысяч рублей в пользу мужчины, который упал с балкона 10 этажа на улице Широтной. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел 1 декабря 2016 года. 30-летний мужчина вышел на балкон 15-этажного дома покурить. Когда он наклонился вниз, из нагрудного кармана выпали ключи. Тюменец попытался их поймать, держась за кирпичное ограждение балкона. Два кирпича выпали из кладки, и мужчина рухнул вниз.

У тюменца диагностировали серьезные повреждения костей таза, перелом ключицы и ушибы внутренних органов. Его экстренно прооперировали. 20 дней мужчина находился в стационаре, а затем до апреля 2017 года проходил амбулаторное лечение.

Экспертиза показала, что причиной разрушения кирпичной кладки ограждения балкона стало "отсутствие сцепления кладочного раствора и кирпича в кладке, а также другие нарушения".