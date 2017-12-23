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Пермский Дом ребенка доверили главврачу ДКБ №1322 декабря в 17:53

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Реорганизация началась?

Новым директором пермского специализированного Дома ребенка стала Ольга Токмакова, главврач детской клинической больницы №13. Об этом со ссылкой на краевой минздрав пишут местные СМИ.

О грядущей кадровой перестановке сообщалось 21 декабря. Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова пояснила ее необходимость тем, что в учреждении нет должного ухода за подопечными.

"Дом ребенка оставил очень неблагоприятное впечатление. Нарушения серьезные, и они требуют немедленных действий", – подчеркнула омбудсмен.

Минздрав Пермского края планирует присоединить специализированный Дом ребенка, в котором содержатся дети с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики, как раз к детской больнице №13. Это решение вызвало протесты общественности. Опротестовала приказ о реорганизации и краевая прокуратура, но министерство менять принятое решение не собирается, передает "Уралинформбюро".

Назначение директором спецучреждения Токмаковой можно расценивать как старт слияния Дома ребенка с ДКБ №13.

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