290 сотрудникам.

Прокуратура Свердловской области добилась выплаты зарплаты 290 сотрудникам ООО "Проектное строительное предприятие Металлон". Общая сумма долга перед работниками составляла 15,2 миллиона рублей. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ведомства.

Арбитражный суд Свердловской области в декабре 2014 года признал "Металлон" банкротом. В отношении должника была введена процедура конкурсного производства. Однако долгое время конкурсный управляющий не предпринимал действий, чтобы погасить задолженность перед сотрудниками.