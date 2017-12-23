На Урале пока спокойно.

В Москве дальнобойщиков, участвующих в протесте против системы взимания оплаты "Платон", пытаются заставить убрать фуры. Также сотрудники полиции требуют свернуть плакаты. К месту стачки едут эвакуаторы, сообщил "Уралинформбюро" представитель "Объединения Перевозчиков России".

В Свердловской области протест против "Платона" проходит мирно. 7 автомобилей стоят на ЕКАДе с 15 декабря. 21 декабря к бастующим приезжала полиция. "Нас попросили лишь закрыть эмблемы "Объединения Перевозчиков России", чтобы мы не превращались в один митинг. Мы стоим одиночными пикетами – на расстоянии 40 метров друг от друга. Мы это сделали. А с эвакуаторами к нам не приезжали", – рассказал участник пикета Максим Фокин.

Систему взимания оплаты "Платон" ввели в ноябре 2015 года. Плата должна была составить 3,06 рубля за километр. После многочисленных выступлений против "цену пути" для дальнобойщиков снизили до 1,53 рубля. Но весной 2017 года тариф подняли до 1,91 рубля. Сейчас акции протеста проходят во многих регионах России.

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