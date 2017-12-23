Транспортную.

Район, прилегающий к стадиону "Екатеринбург Арена", во время мундиаля будет периодически закрываться для автомобилей. Об этом сообщила председатель Комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий мэрии Анна Байчибаева.

Вокруг стадиона будет обозначен транспортный периметр. Он будет состоять из 15 участков, в которые попадут 60 домов. У каждого участка предусмотрены свои схемы и регламенты проезда. Есть зоны, куда жители смогут заезжать в течение всего дня, а есть те, где проезд будет ограничен за 5-7 часов до матча. Сотрудники организаций, находящихся на территории периметра, в дни проведения матча не смогут использовать личный транспорт.Ко времени начала ЧМ-2018 будет организован пропускной режим и проведена аккредитация транспорта жителей.

На стадионе "Екатеринбург Арена" уже весной 2018 года пройдут три тестовых матча. Они помогут проверить готовность инфраструктуры, инженерных систем стадиона и работу персонала, передает "Уралинформбюро".