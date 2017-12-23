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30 тысяч свердловчан из-за долгов останутся без праздника22 декабря в 19:03

  • Текст

За границей.

Больше 30 тысяч жителей Свердловской области не смогут покинуть страну из-за накопившихся долгов. В их отношении сейчас действует временное ограничение на выезд из Российской Федерации. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областного УФССП.

Четверть должников – не платят алименты. Общая же сумма долгов "невыездных" свердловчан составила 31 миллиард рублей.

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