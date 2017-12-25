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Устрицы и мидии подешевеют на 8%Сегодня в 10:24

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Если их приравняют к сельхозпродукции.

Цена на моллюски и морскую капусту в 2018 году может упасть на 8%. К этому должно привести снижение ставки НДС с 18% до 10%. Соответствующее постановление подготовил Минсельхоз, сообщают "Известия".

Налог на добавленную стоимость взимается со всех товаров и услуг. Стандартный размер – 18%. Но для части продуктов он составляет 10%. Меньший налог платят производители популярных и социально значимых товаров: мяса, молока, яиц, крупы, растительного масла, сахара, соли, муки, рыбы. Согласно документу Минсельхоза, устрицы, мидии и морская капуста тоже относятся к сельхозпродукции.

Каждый год в России добывают около 10-15 тысяч тонн моллюсков и столько же морской капусты. Но спрос на продукцию не высок из-за цен. В среднем, водоросли стоят 200 рублей за килограмм, устрицы – 800 рублей за килограмм, мидии обходятся в 650 рублей за килограмм, передает "Уралинформбюро". Эксперты уверены, снижение цены позволит повысить интерес потребителей.

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