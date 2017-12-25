И съездили в аквапарк.

Благотворительный фонд "Металлург" при поддержке ПАО "ММК" организовал культурный отдых для своих подопечных.

60 многодетных семей побывали в кинотеатре Jazz Cinema. Мамы и дети - 270 человек - участвовали в спортивных состязаниях и росписи магнитика, а затем смотрели мультфильм. Всем маленькие гости получили от "Металлурга" сок и попкорн, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы ПАО "ММК".

Директор фонда "Металлург" Валентин Владимирцев отметил высокую социальную значимость родительского труда в больших семьях. "Пусть ваши дети растут талантливыми и любящими, а вас всегда окружает их забота и внимание!" - подчеркнул он.

Дети с ограниченными возможностями здоровья посетили Город профессий, который помог открыть им собственные способности. Программа поддержки таких семей - одна из самых давних в фонде. Она включает помощь на лекарства, обследование и лечение, содействие в приобретении средств реабилитации, организацию праздников, загородных поездок, посещение аквапарка. На поддержку 250 детей-инвалидов за 10 месяцев 2017 года затрачено около 2,5 миллиона рублей.

В рамках программы "Луч надежды" инвалиды труда и профзаболевания съездили в Абзаково. Сначала они поиграли и сфотографировались со щенками в собачьем питомнике, а затем поплавали в аквапарке, получив огромный заряд бодрости и здоровья.

За 2017 год на помощь 400 участникам "Луча надежды", который включает разные виды поддержки - от компенсации коммунальных услуг до путевок в медцентр, израсходовано более 13 миллионов рублей.