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Уральцы стали меньше тратиться на интимные подаркиСегодня в 10:18

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И больше – на украшения.

В преддверии 2018 года аналитики Яндекс.Денег выяснили, какие подарки покупают жители Урала родным и близким. Для этого они изучили платежи пользователей через Яндекс.Кассу. Учитывались покупки жителей Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Магнитогорска, Нижнего Тагила, Кургана, Сургута, Нижневартовска и других городов региона, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Возглавили ТОП-5 часы, ювелирные украшения и бижутерия. На второй месте – гаджеты, на третьем – сувениры. Четвертое и пятое места разделили косметика и товары для дома.

Отмечается, что число онлайн-покупок по сравнению с декабрем 2016 года выросло значительно. Так, косметика показала рост в 21 раз, ювелирные украшения и гаджеты – в 13 раз, сувениры – в 8 раз. А вот продажи одежды упали на 10%.

В этом году уральцы выбирали более дорогие новогодние подарки, чем в прошлом. Средний чек за ювелирные украшения вырос в 3 раза (до 5 890 рублей), за товары для дома — в 2,5 раза (до 5 960 рублей), за товары для авто — в 2,3 раза (до 3 960 рублей), за сувениры — в 1,8 раза (до 2 800 рублей). А вот средний чек на интимные товары уменьшился на 30% - до 3 660 рублей.

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