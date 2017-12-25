Ночью.

Грядущая рабочая неделя в Свердловской области будет морозной. Днем 25 декабря в низинах ожидается до 19 градусов ниже нуля, ночью - до минус 25. 26 и 27 декабря будет чуть теплее - термометры покажут 16 градусов с отметкой "минус". В ночь на 28 декабря в горах и низинах ударит 27-градусный мороз.

Как сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС, все три дня будет идти небольшой снег, местами возможны метели. Автомобилистам следует быть аккуратнее - на дорогах накат и гололедица.

В Екатеринбурге с понедельника по среду днем термометры будут показывать около 10 градусов мороза, ночь - 15-17 градусов ниже нуля. Вечером в понедельник начнется небольшой снегопад, который завершится спустя сутки. В среду существенных осадков не ожидается.