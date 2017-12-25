×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Туман отменил рейс из Екатеринбурга в ДубайСегодня в 11:44

  • Текст

26 декабря.

Из-за сильных туманов на берегу Персидского залива отменены несколько десятков рейсов в аэропорт Дубая. Вылеты и посадки многих самолетов задерживаются.

Неблагоприятные погодные условия установились на большей территории ОАЭ 24 декабря. Как пишут местные СМИ со ссылкой на арабских метеорологов, туман продержится несколько дней.

По информации онлайн-табло Кольцово, из Екатеринбурга в Дубай отменен рейс flydubai, запланированный на 21.00 26 декабря, передает "Уралинформбюро". Расписание рейсов других перевозчиков не изменилось.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

В ЖСК "Западный-1" без перемен

В ЖСК "Западный-1" без перемен

Под присмотром церкви.

Полярный приговор за взятку

Полярный приговор за взятку

Которой могло и не быть.

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Перспективы оценили чиновники и бизнесмены.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×