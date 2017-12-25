26 декабря.

Из-за сильных туманов на берегу Персидского залива отменены несколько десятков рейсов в аэропорт Дубая. Вылеты и посадки многих самолетов задерживаются.

Неблагоприятные погодные условия установились на большей территории ОАЭ 24 декабря. Как пишут местные СМИ со ссылкой на арабских метеорологов, туман продержится несколько дней.

По информации онлайн-табло Кольцово, из Екатеринбурга в Дубай отменен рейс flydubai, запланированный на 21.00 26 декабря, передает "Уралинформбюро". Расписание рейсов других перевозчиков не изменилось.