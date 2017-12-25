"Мой профсоюз" объединил более 5000 сотрудников Группы ММК Сегодня в 13:37
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В мобильном приложении.
Запущенное в октябре 2017 года мобильное приложение первичной профсоюзной организации Группы ПАО "ММК" "Мой профсоюз" загрузили свыше 5000 пользователей. На сегодня данный проект - единственный подобный в Горно-металлургическом профсоюзе России.
Ежедневно авторизацию в приложении исключительно для членов профсоюза проходят 50-70 человек. В основном это работники цехов моложе 40 лет. Для регистрации нужно ввести фамилию, имя, отчество и номер профсоюзного билета, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы ПАО "ММК".
В приложении три раздела: новости, чат и скидки. Каждый пользователь может написать комментарий к любому опубликованному материалу и задать вопрос. За первые два месяца работы "Моего профсоюза" сотни металлургов получили ответы от специалистов профсоюзной организации. Часть вопросов передается руководителям подразделений.
"80% пользователей заходят в приложение каждый день. Вижу темы, которые обсуждают работники комбината. К тому же стал замечать, что некоторые управленческие решения принимаю, опираясь на то, что узнал из приложения", - делится лидер профсоюзной организации Борис Семенов.
В преддверии Нового года разработчики "Моего профсоюза" разыграли среди подписчиков 60 подарков. Счастливчики, определенные с помощью случайного подбора, стали обладателями сертификатов в боулинг или ГЛЦ "Металлург-Магнитогорск", или билетов в кино.
До запуска приложения работники ММК получали информацию с сайта профсоюза, из группы "ВКонтакте" или от профорга.
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