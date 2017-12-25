В праздники.

Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел свердловской ГИБДД в новогодние праздники будет работать по измененному графику.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства, соответствующие отделения в муниципалитетах будут отдыхать 31 декабря, с 1 по 5 января и 7-8 января. С 9 января 2018 года работа возобновится в соответствии с графиком.

В Екатеринбурге режим работы подразделений, расположенных по адресу проезд Водительский, 20 и III Итернационала, будет отличаться. Выходные дни здесь – 31 декабря, 1, 2 и 7 января.