×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловская ГИБДД предупреждает об изменении экзаменационного графикаСегодня в 13:10

  • Текст

В праздники.

Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел свердловской ГИБДД в новогодние праздники будет работать по измененному графику.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства, соответствующие отделения в муниципалитетах будут отдыхать 31 декабря, с 1 по 5 января и 7-8 января. С 9 января 2018 года работа возобновится в соответствии с графиком.

В Екатеринбурге режим работы подразделений, расположенных по адресу проезд Водительский, 20 и III Итернационала, будет отличаться. Выходные дни здесь – 31 декабря, 1, 2 и 7 января.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

В ЖСК "Западный-1" без перемен

В ЖСК "Западный-1" без перемен

Под присмотром церкви.

Полярный приговор за взятку

Полярный приговор за взятку

Которой могло и не быть.

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Перспективы оценили чиновники и бизнесмены.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×