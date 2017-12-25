ГК "Орион": российские дети верят в Деда МорозаСегодня в 13:08
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А взрослые ждут выборов президента больше, чем перемен к лучшему.
Аналитический центр "Орион Коннект" провел предновогодний опрос абонентов спутникового телевидения "Телекарта". Исследование проводилось методом телефонного интервью по случайной выборке среди 2000 домохозяйств по всей стране. Его предметом стали особенности телесмотрения в дни новогодних каникул: традиции, связанные с новогодним телесмотрением; настроения абонентов в преддверии праздничных дней; наиболее важные события 2017 и ожидания 2018 года.
Аналитики отмечают, что присутствие новогоднего настроения ощущалось у абонентов спутникового телевидения "Телекарта" уже в декабре. Респонденты охотно отвечали на вопросы, связанные с праздником, делились планами на 2018 год и новостями за 2017, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГК "Орион".
Опрос показал, что для большинства россиян Новый год – это по-прежнему семейный праздник. 58% опрошенных будут встречать его дома, в кругу близких, по 5% – в гостях или на работе, а 29% еще не решили, где именно его проведут.
Телевизор занимает важное место в жизни россиян, и у 91% опрошенных он задействован в отмечании праздника: 46% включают телевизор непосредственно в новогоднюю ночь; 19% занимаются предпраздничными хлопотами под включенный телевизор; 33% смотрят любимые программы 1 января, собравшись с близкими за праздничным столом.
Во время праздника на своем экране телезрители предпочитают видеть: новогодние шоу и концерты – 56% опрошенных; 23% включают его только ради новогоднего обращения президента, а судьба героев фильма "Ирония судьбы, или С легким паром" по-прежнему волнует 8% абонентов.
Согласно полученным данным, у 56% опрошенных в семье есть дети до 14 лет, и, по словам родителей, большинство из них, как и положено, верят в Деда Мороза и ждут от него подарков (80%). Взрослым же верить в сказочного волшебника, по их собственным словам, "по возрасту уже не положено".
Главным событием в уходящем году, о котором опрошенные абоненты узнали по телевизору, стала новость о допинговом скандале и недопуске российских спортсменов на соревнования (16%).
8% были озабочены событиями на внешнеполитической арене (война в Сирии, отношения между Россией и США, ситуация в Украине). При этом большинство участников исследования (71%) не смогли выделить для себя главное в новостной повестке уходящего года.
Основное событие, которого ждут люди в 2018 году, – это выборы президента Российской Федерации. Именно этот ответ стал самым популярным, набрав 24% голосов. Перемен к лучшему в новом году ожидают 19%, чемпионат мира по футболу интересует 7% телезрителей. При этом 29% респондентов затруднились выделить какое-либо конкретное ожидание или отметили, что ничего не ждут.
"Исследования показывают, что телевизор по-прежнему имеет огромное значение в жизни россиян: с ним они отмечают праздники, проводят свободное время, воспитывают детей, занимаются домашними делами. Учитывая эти особенности, весь прошедший год мы посветили тому, чтобы сделать общение с компанией еще более приятным, комфортным и интересным для абонентов. Уверена, что наши планы по развитию контентной составляющей и новые сервисы по-настоящему порадуют зрителей "Телекарты" в 2018 году", - комментирует заместитель генерального директора ГК "Орион" Мария Жилина.
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