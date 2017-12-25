×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Туберкулез коров спровоцировал остановку свердловского совхозаСегодня в 13:44

  • Текст

Временную.

Алапаевский совхоз, где в ноябре 2017 года ветврачи подтвердили вспышку туберкулеза коров, по решению суда временно прекратил работу. В инстанцию обратился свердловский Россельхознадзор, передает "Уралинформбюро".

Ведомство посчитало, что предприятие допустило нарушения, создав реальную угрозу эпизоотической обстановке и здоровью людей, говорится в сообщении на сайте Россельхознадзора по Свердловской области. Деятельность фермерского хозяйства приостановлена на 90 дней.

Речь, вероятнее всего, идет о "Путиловском" – крупнейшем животноводческом хозяйстве Алапаевского района. Из-за эпидемии туберкулеза коров до Нового года его руководство должно было отправить на убой всех заболевших животных – 1700 голов.

На устранение последствий эпидемии из резервного фонда региона по решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в начале декабря было выделено 42 миллиона рублей. Деньги направили на компенсацию ущерба хозяйствам, в том числе и частным подворьям, пострадавшим от заболевания. 27 миллионов рублей должны поступить аграриям до конца 2017 года, остальная сумма — в начале 2018-го.

В сообщении Россельхознадзора отмечается, что предприятие может начать работу досрочно при условии, что суд убедится в устранении всех нарушений.

Ранее по теме:
В Алапаевском районе убили тысячу коров
Под Алапаевском построят новые коровники вместо туберкулезных

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

В ЖСК "Западный-1" без перемен

В ЖСК "Западный-1" без перемен

Под присмотром церкви.

Полярный приговор за взятку

Полярный приговор за взятку

Которой могло и не быть.

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Перспективы оценили чиновники и бизнесмены.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×