Туберкулез коров спровоцировал остановку свердловского совхозаСегодня в 13:44
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Временную.
Алапаевский совхоз, где в ноябре 2017 года ветврачи подтвердили вспышку туберкулеза коров, по решению суда временно прекратил работу. В инстанцию обратился свердловский Россельхознадзор, передает "Уралинформбюро".
Ведомство посчитало, что предприятие допустило нарушения, создав реальную угрозу эпизоотической обстановке и здоровью людей, говорится в сообщении на сайте Россельхознадзора по Свердловской области. Деятельность фермерского хозяйства приостановлена на 90 дней.
Речь, вероятнее всего, идет о "Путиловском" – крупнейшем животноводческом хозяйстве Алапаевского района. Из-за эпидемии туберкулеза коров до Нового года его руководство должно было отправить на убой всех заболевших животных – 1700 голов.
На устранение последствий эпидемии из резервного фонда региона по решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в начале декабря было выделено 42 миллиона рублей. Деньги направили на компенсацию ущерба хозяйствам, в том числе и частным подворьям, пострадавшим от заболевания. 27 миллионов рублей должны поступить аграриям до конца 2017 года, остальная сумма — в начале 2018-го.
В сообщении Россельхознадзора отмечается, что предприятие может начать работу досрочно при условии, что суд убедится в устранении всех нарушений.
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