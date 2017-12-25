На детских елках.

В декабре и январе специалисты управления Роспотребнадзора по Свердловской области проверят порядка 150 объектов, где будут проводится новогодние праздники для детей. Ревизии коснутся качества воды, питания, сладких новогодних подарков, также будут измеряться показатели микроклимата и освещенности.

На нескольких объектах нарушения уже выявлены. Составлено 16 протоколов об административных правонарушениях, сообщила "Уралинформбюро" начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков управления регионального Роспотребнадзора Наталья Моисеева.

Также санитарные врачи проверяют места, где реализуются новогодние товары. В ноябре-декабре проведено 162 проверки. 47% товаров, как выяснилось, реализуются с нарушениями: не указаны производители товаров и недостаточно информации на русском языке. Возбуждено 39 административных дел.