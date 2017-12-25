Благоприятный.

В новогоднюю ночь Екатеринбург ждет благоприятная для прогулок погода. Об этом "Уралинформбюро" сообщила главный синоптик свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко.

"С 1 по 3 января ночью ожидается минус 11-16 градусов, днем – минус 7-12. Праздничная ночь и первые дни нового года пройдут без осадков", - рассказала эксперт.

Весь декабрь температура воздуха в регионе была выше нормы, осадков было меньше ожидаемого. В оставшиеся дни тенденция сохранится. На европейской части страны сейчас действует циклон, который пройдет через Урал. Но истощенное природное явление принесет несущественные снегопады и умеренные морозы.

25 и 26 декабря ночью ожидается минус 15-20 градусов, днем – минус 8-15 градусов. 27 и 28 декабря температура немного понизится. Незадолго до Нового года, 28 декабря, Свердловскую область накроет волна теплого воздуха. Потеплеет до минус 1-6 градусов днем, пройдет мокрый снег. После этого начнет подмораживать. В предновогодние дни ожидается минус 3-8 градусов, по ночам – минус 8-13. Перед Рождеством ощутимо похолодает. По ночам термометры будут показывать минус 17-23, днем – минус 13-18.