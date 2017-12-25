И 620 единиц техники.

В новогодние праздники 1 700 сотрудников МЧС будут работать в режиме повышенной боевой готовности. Для обеспечения пожарной безопасности и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций будет привлечено 620 единиц техники. Об этом "Уралинформбюро" сообщил государственный инспектор Свердловской области по пожарному надзору Алексей Веселов.

Накануне Нового года МЧС проверили 140 торговых точек с пиротехникой, в ряде из них были найдены нарушения. Но все они не угрожали жизням людей и сейчас устранены.

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