×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В праздники свердловчан будут оберегать 1700 спасателейСегодня в 15:17

  • Текст

И 620 единиц техники.

В новогодние праздники 1 700 сотрудников МЧС будут работать в режиме повышенной боевой готовности. Для обеспечения пожарной безопасности и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций будет привлечено 620 единиц техники. Об этом "Уралинформбюро" сообщил государственный инспектор Свердловской области по пожарному надзору Алексей Веселов.

Накануне Нового года МЧС проверили 140 торговых точек с пиротехникой, в ряде из них были найдены нарушения. Но все они не угрожали жизням людей и сейчас устранены.

Ранее по теме:
Свердловские храмы возьмут под охрану тысячи полицейских

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

В ЖСК "Западный-1" без перемен

В ЖСК "Западный-1" без перемен

Под присмотром церкви.

Полярный приговор за взятку

Полярный приговор за взятку

Которой могло и не быть.

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Перспективы оценили чиновники и бизнесмены.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×