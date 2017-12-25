До 15 дней.

Минтруд предложил Пенсионному фонду сократить время выдачи маткапитала и выплат на второго ребенка до 15 дней.

Об этом 25 декабря 2017 года заявил глава ведомства Максим Топилин на заседании комитета Совета Федерации ФС РФ по социальной политике. "Вообще, что касается материнского семейного капитала, ПФР обязан это делать гораздо оперативнее, в течение 15 дней", - цитирует ТАСС Топилина.

Стоит отметить, что в настоящее время материнский капитал выдается в течение одного месяца, передает "Уралинформбюро".