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Бурятская пенсионерка питалась гвоздями и шурупамиСегодня в 16:07

Фотография

Врачи достали из нее 152 предмета.

В Улан-Удэ у пенсионерки в желудке нашли 152 металлических предмета: гвозди, шурупы, болты, гайки, дверные шпингалеты, куски арматуры и серебряную цепочку. О необычном случае сообщается на официальном сайте республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко, передает "Уралинформбюро".

В больнице женщина оказалась после инсульта, но после нормализации состояния у нее сильно поднялась температура.

При проведении эндоскопического осмотра выяснилось, что горло и пищевод женщины были в идеальном состоянии. Однако, когда врач продвинулся дальше, он увидел огромное количество инородных тел в желудке пенсионерки.

С помощью эндоскопа врач смогла вытащить лишь 4 гвоздя: после этого медик срочно вызвала хирургов. Они провели женщине срочную операцию, вытащив начавшие окисляться железные предметы.

Стоит отметить, что стенки желудка не были повреждены острыми предметами: жизни женщины больше ничего не угрожает.

По данным издания "Блокнот", после перенесенного инсульта пенсионерка не может говорить. Ее родственники утверждают, что у пожилой дамы было психическое расстройство.

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