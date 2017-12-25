Из-за автоматизации.

Обновленный список работ, к которым допускаются женщины, в ближайшее время пообещал предоставить Минтруд РФ. Такое заявление прозвучало 25 декабря на заседании комитета Совета Федерации ФС РФ по социальной политике, передает "Уралинформбюро".

"По поводу списка работ для женщин. Мы пересматриваем те виды работ, которые сейчас становятся более доступными в связи с автоматизацией. Первую версию списка мы на днях должны разместить на сайте Минтруда для обсуждения", - приводит слова директора департамента по делам инвалидов Минтруда Григория Лекарева агентство ТАСС.

Первая версия списка появится на сайте ведомства в ближайшее время. Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла, что перечень профессий, запрещенных для женщин в связи с тяжелыми условиями труда, может быть пересмотрен. Сейчас он включает в себя свыше 400 позиций.

В Конфедерации труда России (КТР) выступают "если не за полную отмену этого перечня, то за его существенный пересмотр", поскольку он составлялся в советское время, когда многие рабочие места имели совсем другой технологический смысл.