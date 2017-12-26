Дед Мороз и Снегурочка отправились в путешествие по Ямалу25 декабря в 17:07
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С подарками от "Газпром добыча Ямбург".
За несколько дней до Нового года в ООО "Газпром добыча Ямбург" проходит традиционная акция "Новогодний десант". Корпоративные Дед Мороз и Снегурочка отправляются в путешествие и вручают детям подарки.
Вояж-2017 начался с поздравления членов общественной организации "Дети, опаленные войной". Они с восторгом встретили зимнего волшебника и с радостью приняли участие в импровизированном утреннике, получив заслуженные презенты.
Затем Дед Мороз и Снегурочка навестили соматическое отделение Центральной городской больницы Нового Уренгоя. Юные пациенты очень обрадовались встрече с новогодними персонажами и пообещали поскорее выздороветь, чтобы встретить праздник дома.
Затем сказочные герои побывали в социально-реабилитационный центр "Садко", где устроили настоящее новогоднее представление с обязательным хороводом вокруг елки.
В Тазовском районе Деда Мороза с внучкой ждали на фактории 5-6 Пески. Туда ежегодно в преддверии праздника съезжаются жители тундры с детьми, чтобы поучаствовать в утреннике и получить подарки от ООО "Газпром добыча Ямбург".
Завершилась благотворительная акция в школе-интернате поселка Тазовский. Сказочные герои приняли участие в новогоднем концерте, поздравили учеников с наступающим праздником и вручили им сладости и игрушки.
Как сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром добыча Ямбург", акция "Новогодний десант" проводится на протяжении многих лет. В этом году было закуплено 4000 подарков, которые распределили по образовательным и воспитательным учреждениям Тазовского, Надымского, Пуровского районов и Нового Уренгоя.
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