Фото: служба по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром добыча Ямбург"

С подарками от "Газпром добыча Ямбург".

За несколько дней до Нового года в ООО "Газпром добыча Ямбург" проходит традиционная акция "Новогодний десант". Корпоративные Дед Мороз и Снегурочка отправляются в путешествие и вручают детям подарки.

Вояж-2017 начался с поздравления членов общественной организации "Дети, опаленные войной". Они с восторгом встретили зимнего волшебника и с радостью приняли участие в импровизированном утреннике, получив заслуженные презенты.

Затем Дед Мороз и Снегурочка навестили соматическое отделение Центральной городской больницы Нового Уренгоя. Юные пациенты очень обрадовались встрече с новогодними персонажами и пообещали поскорее выздороветь, чтобы встретить праздник дома.

Затем сказочные герои побывали в социально-реабилитационный центр "Садко", где устроили настоящее новогоднее представление с обязательным хороводом вокруг елки.

В Тазовском районе Деда Мороза с внучкой ждали на фактории 5-6 Пески. Туда ежегодно в преддверии праздника съезжаются жители тундры с детьми, чтобы поучаствовать в утреннике и получить подарки от ООО "Газпром добыча Ямбург".

Завершилась благотворительная акция в школе-интернате поселка Тазовский. Сказочные герои приняли участие в новогоднем концерте, поздравили учеников с наступающим праздником и вручили им сладости и игрушки.

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром добыча Ямбург", акция "Новогодний десант" проводится на протяжении многих лет. В этом году было закуплено 4000 подарков, которые распределили по образовательным и воспитательным учреждениям Тазовского, Надымского, Пуровского районов и Нового Уренгоя.