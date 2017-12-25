Образовательному учреждению исполнилось 40 лет.

Коллектив Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа (ТНПК), учредителем которого является АО "Транснефть - Сибирь" отметил 40-летие с момента образования учебного заведения. Торжественное мероприятие, приуроченное к круглой дате, прошло 22 декабря 2017 года.

ТНПК был образован в 1977 году для подготовки кадрового состава Управления магистральных нефтепроводов Западной и Северо-Западной Сибири (в настоящее время - АО "Транснефть - Сибирь"). На тот момент учебное заведение называлось Тюменский учебный комбинат. Со временем задачи, стоящие перед колледжем, значительно расширились.

Сегодня Тюменский нефтепроводный профессиональный колледж осуществляет образовательный процесс по программам профессионального обучения, предаттестационной подготовки и курсов целевого назначения, аттестации специалистов неразрушающего контроля, а также готовит квалифицированных рабочих.

На отделении среднего профобразования (СПО) обучают слесарей по КИПиА, машинистов технологических насосов и компрессоров, а также электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования. В настоящее время там занимаются 75 сотрудников разных организаций системы "Транснефть". В будущем году на обучение СПО колледж планирует принять 79 человек, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "Транснефть - Сибирь".

За 40 лет из дверей ТНПК вышли свыше 174 тысяч нефтепроводчиков со всей России. С 2012 года количество обучающихся в колледже не опускается ниже 11 000 человек. Педагогический коллектив насчитывает 75 человек, большинство - с многолетним опытом работы в трубопроводном транспорте нефти.

Все отделения колледжа оснащены мощной учебно-производственной базой, включая специализированные, укомплектованные современным оборудованием лаборатории, мастерские и полигоны. В 2018 году планируется строительство мастерской линейной части МН, а также полигона высоковольтной линии.