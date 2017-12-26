Найденных у побережья Австралии.

Новый вид морских пауков международная группа биологов обнаружила у берегов Австралии. Замеченное во время отлива членистоногое получило название Desis bobmarleyi - в честь певца Боба Марли и его "морской" композиции High Tide or Low Tide, говорится в журнале Evolutionary Systematics.

Песня Боба Марли говорит о любви и дружбе несмотря на все трудности жизни. Она помогала изучать уникальных пауков в полевых исследованиях в Порт Дуглас на побережье Квинсленда - так ученые объясняют выбор названия.

Desis bobmarleyi имеют красно-коричневое тело и оранжево-коричневые ноги, покрытые длинными тонкими серыми волосками. Самки крупнее самцов - их длина составляет девять и шесть миллиметров соответственно. Они живут среди ракушек и кораллов и во время отлива ловят мелких беспозвоночных. Во время прилива пауки дышат под водой, запасая воздух в "коконах" из паутины, передает "Уралинформбюро".



Фото: Evolutionary Systematics